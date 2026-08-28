Se incendia taxi por falla mecánica en Zapopan

Bomberos de Zapopan sofocaron el incendio de un taxi en la colonia Valle de San Isidro; la unidad fue declarada pérdida total.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan atendieron la emergencia generada por el incendio de un taxi registrado sobre la calle Avestruz, en Mirador de San Isidro, dentro de la colonia Valle de San Isidro, siniestro originado por una falla mecánica en la unidad, esto en el municipio de Zapopan, en Jalisco.

Al arribar al lugar de los hechos, el personal de bomberos localizó el vehículo completamente consumido por las llamas, por lo que procedió de inmediato a realizar labores de enfriamiento y eliminación de riesgos para asegurar la zona.

A través de sus redes sociales, las autoridades comunicaron el hecho para que las personas que circulaban por el lugar tuvieran la precaución.

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Una falla mecánica provocó el incendio de un taxi en la colonia Valle de San Isidro. 🚒🔥 pic.twitter.com/KLfHU6bj77 — PCyBomberosZapopan (@UMPCyBZ) August 27, 2026 De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el incidente no dejó personas lesionadas.