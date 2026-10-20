Se incendia camión sobre el bulevar Kino en Hermosillo

Alrededor de 30 usuarios del transporte público resultaron ilesos gracias a la oportuna evacuación coordinada por el propio conductor.

Un aparatoso incendio destruyó por completo una unidad del transporte público la tarde de este lunes sobre el bulevar Ignacio Soto/Kino, a la altura de las calles Alfonso Iberri y José Lafontaine, justo frente al Hotel Voco y en las inmediaciones de la emblemática Torre Hermosillo. El siniestro dejó como saldo la evacuación de 30 pasajeros que viajaban a bordo y cuantiosos daños materiales en la zona.

Gracias a la oportuna intervención del operador del autobús, las tres decenas de usuarios lograron descender de la unidad de manera inmediata justo en el momento en que comenzaron a percatarse del humo y las primeras chispas. Esta acción coordinada evitó una tragedia de mayores proporciones y permitió que no se registraran personas lesionadas ni intoxicadas por la inhalación de humo.

Voraz incendio moviliza a corporaciones de rescate

En cuestión de minutos, el fuego se propagó por toda la carrocería del camión urbano, generando una impresionante llamarada y una densa columna de humo negro que fue visible desde diversos puntos del norte y oriente de la capital sonorense. El impacto del fuego provocó la alarma entre transeúntes, automovilistas y huéspedes de los establecimientos hoteleros y comerciales aledaños.

Al lugar acudieron rápidamente elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Hermosillo, así como agentes de la Policía Municipal y Protección Civil, quienes procedieron a acordonar el perímetro y cerrar la circulación en el bulevar para facilitar las maniobras de socorro y resguardar la seguridad de la ciudadanía.