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Se incendia camión sobre el bulevar Kino en Hermosillo

Por: Fernanda Izaguirre

19 Octubre 2026, 20:51

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Alrededor de 30 usuarios del transporte público resultaron ilesos gracias a la oportuna evacuación coordinada por el propio conductor.

Se incendia camión sobre el bulevar Kino en Hermosillo

Un aparatoso incendio destruyó por completo una unidad del transporte público la tarde de este lunes sobre el bulevar Ignacio Soto/Kino, a la altura de las calles Alfonso Iberri y José Lafontaine, justo frente al Hotel Voco y en las inmediaciones de la emblemática Torre Hermosillo. El siniestro dejó como saldo la evacuación de 30 pasajeros que viajaban a bordo y cuantiosos daños materiales en la zona.

Gracias a la oportuna intervención del operador del autobús, las tres decenas de usuarios lograron descender de la unidad de manera inmediata justo en el momento en que comenzaron a percatarse del humo y las primeras chispas. Esta acción coordinada evitó una tragedia de mayores proporciones y permitió que no se registraran personas lesionadas ni intoxicadas por la inhalación de humo.

Voraz incendio moviliza a corporaciones de rescate

En cuestión de minutos, el fuego se propagó por toda la carrocería del camión urbano, generando una impresionante llamarada y una densa columna de humo negro que fue visible desde diversos puntos del norte y oriente de la capital sonorense. El impacto del fuego provocó la alarma entre transeúntes, automovilistas y huéspedes de los establecimientos hoteleros y comerciales aledaños.

Al lugar acudieron rápidamente elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Hermosillo, así como agentes de la Policía Municipal y Protección Civil, quienes procedieron a acordonar el perímetro y cerrar la circulación en el bulevar para facilitar las maniobras de socorro y resguardar la seguridad de la ciudadanía.

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