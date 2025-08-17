Info 7 Logo
Se incendia avioneta al aterrizar en Cuernavaca

Por: INFO 7

16 Agosto 2025, 18:58

Una Avioneta incendio al aterrizar en Cuernavaca, Morelos, dejando como saldo dos ocupantes con quemaduras; autoridades investigan el accidente

Una avioneta Cessna 150 sufrió un incendio durante su aterrizaje en la pista 21 del Aeropuerto Internacional “Mariano Matamoros” de Cuernavaca, Morelos, dejando a dos personas con quemaduras leves.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:10 horas mientras la aeronave realizaba un vuelo de adiestramiento del Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional.

Los ocupantes, que sufrieron quemaduras de primer y segundo grado, fueron trasladados de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica, y permanecen bajo observación.

Protección Civil de Morelos, junto con la Guardia Nacional y autoridades aeroportuarias, se encargaron de asegurar la zona y controlar el incendio, evitando que se extendiera a otras áreas del aeropuerto.

Testigos relataron que tras el aterrizaje se observó humo sobre la pista, generando alarma entre trabajadores y pasajeros, aunque la rápida intervención de los cuerpos de emergencia permitió controlar la situación de manera efectiva.

 

