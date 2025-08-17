Se incendia avioneta al aterrizar en Cuernavaca

Una Avioneta incendio al aterrizar en Cuernavaca, Morelos, dejando como saldo dos ocupantes con quemaduras; autoridades investigan el accidente

Una avioneta Cessna 150 sufrió un incendio durante su aterrizaje en la pista 21 del Aeropuerto Internacional “Mariano Matamoros” de Cuernavaca, Morelos, dejando a dos personas con quemaduras leves.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:10 horas mientras la aeronave realizaba un vuelo de adiestramiento del Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional.

Los ocupantes, que sufrieron quemaduras de primer y segundo grado, fueron trasladados de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica, y permanecen bajo observación.

#LoÚltimo | Durante un vuelo de adiestramiento, una avioneta Cessna 150 con matrícula XBJNK, sufrió un accidente cuando aterrizaba en la pista 21, del Aeropuerto Internacional de Cuernavaca.



Aunque no hubo pérdidas humanas, los ocupantes presentaron quemaduras de primero y… pic.twitter.com/yGXScHi9Fl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 16, 2025

Protección Civil de Morelos, junto con la Guardia Nacional y autoridades aeroportuarias, se encargaron de asegurar la zona y controlar el incendio, evitando que se extendiera a otras áreas del aeropuerto.

Testigos relataron que tras el aterrizaje se observó humo sobre la pista, generando alarma entre trabajadores y pasajeros, aunque la rápida intervención de los cuerpos de emergencia permitió controlar la situación de manera efectiva.