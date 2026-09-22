Se forma tormenta tropical Polo en aguas del Pacífico

El SMN advirtió de una 'rápida intensificación' del ciclón durante los próximos días y prevé que Polo se convierta en un huracán

La tormenta tropical Polo se formó en aguas del Pacífico tras la evolución de la Depresión Tropical Diecisiete-E, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió sobre una posible intensificación del sistema durante los próximos días.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno se localizaba al sur de las costas de Michoacán y Colima, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 km/h y desplazamiento hacia el este-noreste.

Las autoridades meteorológicas señalaron que la amplia circulación de Polo favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en los estados de Colima, Michoacán y Guerrero, además de generar oleaje elevado de entre 1.5 y 2.5 metros en zonas costeras de esas entidades, así como en Oaxaca.

Asimismo, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) indicó que el sistema podría fortalecerse rápidamente y alcanzar la categoría de huracán durante las próximas 48 horas, con potencial para convertirse en un huracán mayor a mediados de semana.

Los pronósticos apuntan a que el ciclón mantendrá una trayectoria cercana a las costas del occidente y sur del país, por lo que las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre su evolución y posibles efectos. El fenómeno podría generar precipitaciones intensas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Ante este panorama, el SMN y la Coordinación Nacional de Protección Civil exhortaron a la población y a la navegación marítima a mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades locales.

De confirmarse las previsiones actuales, Polo podría convertirse en uno de los sistemas más intensos de la actual temporada de ciclones en el Pacífico mexicano.