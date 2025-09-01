Se forma tormenta tropical 'Kiko' al sur de Baja California

La depresión tropical Once-E se fortaleció durante la madrugada de este domingo hasta convertirse en la tormenta tropical 'Kiko' al sur de Baja California

La depresión tropical Once-E se fortaleció durante la madrugada de este domingo hasta convertirse en la tormenta tropical “Kiko”, el undécimo ciclón de la temporada en la cuenca del Pacífico, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el último reporte del NHC, emitido a las 05:00 horas de Hawái (15:00 UTC), el centro de “Kiko” se localizaba en el océano Pacífico, aproximadamente a 1,680 kilómetros al oeste-suroeste de la punta sur de Baja California, México.

Se formó esta mañana la #TormentaTropical #Kiko a partir de la #DepresiónTropical Once-E. Se localiza a mil 680 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. No genera efectos en nuestro país ni representa peligro para costas nacionales pic.twitter.com/ZTSJJ9gM6o — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 31, 2025

El sistema avanza hacia el oeste a una velocidad de aproximadamente 15 km/h. Sus vientos máximos sostenidos alcanzan los 65 km/h, con ráfagas de hasta 75 km/h. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 55 kilómetros desde el centro del fenómeno, mientras que la presión mínima central es de 1007 milibares.

Según el pronóstico oficial, se espera que “Kiko” continúe intensificándose gradualmente en los próximos días y podría alcanzar la categoría de huracán para el martes 2 de septiembre.

Por el momento, no se han emitido advertencias ni vigilancias costeras, y las autoridades meteorológicas indican que la tormenta no representa una amenaza para tierra firme. Aun así, se mantiene la vigilancia constante sobre su evolución, ya que su trayectoria y fuerza podrían cambiar con el paso de los días.