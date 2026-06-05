Se escapa reo acusado de secuestro durante traslado en Puebl

Tras el hecho, la junta auxiliar de San Jerónimo Ocotitlán compartió una imagen del supuesto reo para alertar a la población

Un hombre vinculado a proceso por el delito de secuestro escapó cuando era trasladado bajo custodia penitenciaria en el estado de Puebla, lo que provocó el despliegue de un operativo de búsqueda por parte de corporaciones de seguridad.

La evasión ocurrió a la altura del municipio de Amozoc, mientras el interno era trasladado desde la Casa de Justicia de Tehuacán hacia la ciudad de Puebla. El reo fue identificado como Luis Ángel N.

Tras el hecho, la junta auxiliar de San Jerónimo Ocotitlán compartió una imagen del supuesto reo para alertar a la población y pedir a los habitantes que no intenten acercarse y, en caso de ubicarlo, den aviso inmediato a las autoridades correspondientes.

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó mediante un comunicado que activó los protocolos de búsqueda y localización interinstitucionales para intentar ubicar y reaprehender al hombre.

La dependencia estatal señaló que elementos de seguridad realizaron recorridos y acciones en el área donde ocurrió la fuga y en puntos cercanos para tratar de localizar al prófugo.

Asimismo, la SSP indicó que, a través de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, dio vista a la Fiscalía General del Estado (FGE) y puso a disposición a dos policías custodios para que se desarrollen las diligencias correspondientes y se esclarezca cómo ocurrió el escape.

De igual forma, se abrió una investigación interna para identificar las circunstancias precisas del hecho y determinar si existieron omisiones o incumplimientos en los procesos establecidos.

La dependencia reiteró que no habrá tolerancia ante actos que vulneren la seguridad institucional y aseguró que continuará con las acciones para localizar al evadido.