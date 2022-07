Se equivocan de boda, comen, bailan y se van

La pareja se dio cuenta de que se habían equivocado de boda al ver llegar a los novios a la fiesta

Por: Luz Camacho

julio, 12, 2022 12:00

Comentarios

A través de TikTok se hizo viral una historia compartida por una pareja que descubrió que la boda a la asistió no era la de sus amigos, sino de otras personas.

La usuaria identificada como Naty desde su cuenta @lafamiliadenaty compartió dos videos sobre la experiencia que vivió junto a su esposo al llegar a una boda, pero no vieron a algún conocido hasta que por fin llegaron los novios.

"Qué emoción... pero nos dimos cuenta de que nos equivocamos de boda", dice el video de la pareja, que después revisaron la invitación y se dieron cuenta que sus amigos se casarían en el mismo lugar, pero hasta el día siguiente.

La pareja relata que al principio no podía creer lo que les estaba pasando y no sabían que hacer, pues no podían salir en medio de la entrada de los novios sin llamar la atención de los presentes. Así que decidieron esperar el momento indicado para irse.

En el segundo video, Naty cuenta que a pesar que no conocía a los recién casados, le dio sentimiento.

"Llorar por desconocidos es mi pasión", expresó.

Luego de eso comenzaron a servir la cena, por lo pensaron que después de eso se iban, pero en eso le platica a una invitada que estaba sentada a lado lo que les sucedió y ella los anima a quedarse para que se sigan divirtiendo.

En las imágenes se les ve a Naty y a su esposo disfrutando del snack, participando en la víbora de la mar, bailando y buscando atrapar el ramo y el lazo.

Como era de esperarse, los videos inmediatamente se hicieron virales y acumulan en conjunto casi 38 millones de reproducciones y más de 23 mil comentarios.