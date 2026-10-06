Se entrega médico investigado por caso de sueros vitaminados

Su entrega ocurre después de varios meses de búsqueda, durante los cuales la Fiscalía de Sonora mantenía vigente una orden de aprehensión

El médico Jesús Maximiano Verduzco Soto, señalado por las autoridades como presunto responsable en el caso de los llamados sueros vitaminados que dejaron ocho personas fallecidas en Sonora, se entregó este lunes ante la Fiscalía de Sonora y quedó a disposición de las autoridades ministeriales para enfrentar el proceso correspondiente.

De acuerdo con reportes, el médico acudió a las instalaciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en Hermosillo, donde fue puesto a disposición de la autoridad encargada de la investigación. Su entrega ocurre después de varios meses de búsqueda, durante los cuales la fiscalía estatal mantenía vigente una orden de aprehensión y ofrecía una recompensa de hasta 500 mil pesos para obtener información que permitiera localizarlo.

El caso cobró relevancia nacional a partir de marzo y abril de este año, cuando diversas personas presentaron complicaciones graves de salud tras recibir tratamientos intravenosos conocidos como "sueros vitaminados" en una clínica de Hermosillo. Las investigaciones posteriores relacionaron estos procedimientos con la muerte de ocho personas y afectaciones a otros pacientes.

Según información difundida por las autoridades sanitarias y ministeriales, las indagatorias se han centrado en determinar las condiciones de preparación y aplicación de las sustancias suministradas a los pacientes. Además, se realizaron aseguramientos de medicamentos, soluciones e insumos médicos, así como análisis especializados para esclarecer las causas de los fallecimientos y establecer posibles responsabilidades.

Lo investigan por presunta mala praxis médica

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora investiga al médico por su probable responsabilidad en delitos relacionados con homicidio culposo derivado de presunta mala praxis médica, con agravantes vinculadas a la responsabilidad profesional en materia de salud.

Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó que la fiscalía mantiene avances importantes en la investigación y señaló que el caso ha sido atendido de manera prioritaria por las autoridades estatales. No obstante, evitó abundar en detalles al indicar que corresponde al Ministerio Público informar sobre el desarrollo de las diligencias.

La entrega voluntaria de Jesús Maximiano Verduzco Soto marca un nuevo capítulo en una de las investigaciones de mayor impacto en materia de salud pública en Sonora durante el último año. En las próximas horas, las autoridades ministeriales determinarán su situación jurídica y los cargos que enfrentará dentro del proceso judicial.