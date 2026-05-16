Se entrega exsecretario de Finanzas de Rocha Moya a EUA

Según las investigaciones estadounidenses, el exsecretario habría facilitado recursos que ayudaron presuntamente a fortalecer operaciones con el crimen.

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, se entregó a autoridades de EUA en medio de las investigaciones por presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y el Cártel de Sinaloa.

El exfuncionario es señalado por autoridades estadounidenses de presuntamente colaborar con la facción de Los Chapitos y formar parte de una red de protección política y financiera ligada al narcotráfico.

¿Dónde se entregó Enrique Díaz Vega?

Reportes difundidos este viernes indican que Díaz Vega acordó entregarse voluntariamente ante autoridades estadounidenses mientras se encontraba en Europa.

Medios nacionales señalaron que el exfuncionario habría sido asegurado dentro de un consulado estadounidense y posteriormente trasladado para enfrentar cargos en Nueva York.

Hasta ahora, autoridades mexicanas no han confirmado oficialmente el lugar exacto de la entrega, aunque diversas versiones apuntan a que ocurrió en Italia o Irlanda.

¿De qué acusan a exfuncionario de Sinaloa?

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa a Enrique Díaz Vega de conspiración para traficar drogas hacia EUA, además de delitos relacionados con armas y operaciones financieras ilícitas.

Según las investigaciones estadounidenses, el exsecretario habría facilitado recursos y estructuras financieras que ayudaron presuntamente a fortalecer operaciones del Cártel de Sinaloa.

El nombre de Díaz Vega apareció dentro de la acusación presentada el pasado 29 de abril contra Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.

Van dos exfuncionarios ligados a Rocha bajo custodia

La entrega de Díaz Vega ocurre días después de que el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, fuera detenido en Arizona por autoridades estadounidenses.

Ambos forman parte del grupo de funcionarios y exfuncionarios acusados por EUA de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y apoyo político.