Se elevan a ocho los muertos por la explosión de una pipa en CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que 22 heridos permanecen en estado crítico, 6 en condición grave y 39 se reportan como delicados

La cifra de víctimas mortales por la explosión de un camión de gas en Ciudad de México subió a ocho, según confirmó este jueves la jefa de Gobierno, Clara Brugada, mientras que los lesionados ascienden a 94 personas.

"Hay 94 lesionados, ocho de ellos muertos", afirmó Brugada en rueda de prensa para actualizar información sobre el trágico accidente.

Asimismo, indicó que 22 heridos permanecen en estado crítico, 6 en condición grave y 39 se reportan como delicados después de que este miércoles un camión cisterna con capacidad de 49,500 litros volcase y explotase en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, en el este de la capital mexicana.