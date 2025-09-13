Se elevan a 10 la cifra de fallecidos por explosión de pipa

El Gobierno de la CDMX confirmó este 12 de septiembre que ya son diez las víctimas mortales por la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó este 12 de septiembre de 2025 que 10 personas han perdido la vida tras la explosión provocada por el vuelco de una pipa de gas LP bajo el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Las víctimas mortales identificadas son:

Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de 19 años de la UNAM

Misael Cano Rodríguez, trabajador de imagen urbana en Iztapalapa, 39 años

Irving Uriel Carrillo Reyes, 20 años, con quemaduras en 95% de su cuerpo

Carlos Iván Contreras Salinas, 29 años, atendido en el ISSSTE Zaragoza

Óscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, 57 años

Eduardo Noé García Morales, maestro de matemáticas en la Secundaria 53

Juan Antonio Hernández Betancourt, fallecido en el Hospital General Zona 53

Jorge Islas Flores, trabajador del CECyT 7 del IPN y artista plástico

Juan Carlos Sánchez Blas, estudiante de 15 años del CECyT 7 del IPN

José Armando Antillón Crescencio, de quien aún se tiene poca información

Tras el lamentable accidente en la Alcaldía Iztapalapa, compartimos la lista de personas fallecidas, heridas y dadas de alta.



La dependencia capitalina informó que hasta el momento 24 personas han sido dadas de alta, mientras que 52 permanecen hospitalizadas, entre ellas seis que aún no han podido ser plenamente identificadas.

Cabe señalar que la tragedia ha enlutado a instituciones académicas como la UNAM y el IPN, que confirmaron la pérdida de jóvenes estudiantes y personal académico.

Compañeros, maestros y familiares realizaron homenajes en memoria de las víctimas.

Por su parte, el Gobierno de la CDMX aseguró que mantiene acompañamiento médico y psicológico a los sobrevivientes y familiares, mientras continúan las investigaciones sobre las causas del accidente que dejó un saldo de casi un centenar de personas afectadas.