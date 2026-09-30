Se deslinda Marina del Pilar de exesposo sancionado por EUA

La gobernadora de Baja California dijo estar legalmente divorciada de Carlos Torres, incluido entre las personas señaladas por vínculos con el Cártel de Sinaloa

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se deslindó este martes de su exesposo, Carlos Torres Torres, luego de que el gobierno de Estados Unidos lo incluyera entre las personas sancionadas por presuntos vínculos con una red relacionada con el Cártel de Sinaloa.

A través de un comunicado, el gobierno estatal enfatizó que la mandataria está legalmente divorciada de Torres Torres y que el único vínculo que actualmente mantienen es el relacionado con el bienestar de su hijo.

“La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda está legalmente divorciada de Carlos Torres Torres. El único interés que comparte es el bienestar de su hijo”, señala el posicionamiento.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Carlos Torres entre 21 personas sancionadas y señaló presuntos vínculos con una red de ‘La Mayiza’, una facción del Cártel de Sinaloa. La medida también alcanzó a 25 empresas.

El gobierno estatal subrayó que Marina del Pilar no figura entre las personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y sostuvo que la gobernadora no posee cuentas bancarias ni propiedades en Estados Unidos.

Torres Torres se desempeñó como coordinador de Proyectos Estratégicos durante la actual administración estatal y, tras la designación estadunidense, negó cualquier vínculo con organizaciones o actividades criminales.

En su posicionamiento, el gobierno de Baja California indicó que corresponde a las personas señaladas responder individualmente por los señalamientos formulados en su contra y sostuvo que la administración estatal no intervendrá en esos asuntos.

El gobierno estatal también señaló que se realizarán las acciones de investigación correspondientes en torno a la información difundida tras las sanciones anunciadas por las autoridades estadunidenses.