Se desata balacera en plaza comercial de Ciudad de México

Un intento de robo a una joyería en una plaza comercial de la alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la Ciudad de México, generó momentos de tensión y pánico esta tarde, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del lugar.

Los hechos se registraron en una joyería ubicada en un centro comercial en la colonia Jardines del Pedregal. Primeros informes, confirmados posteriormente por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, indican que varios individuos armados y encapuchados ingresaron al negocio.

Según el testimonio de una empleada de la joyería, los sujetos rompieron las vitrinas para sustraer relojes, cadenas y pulseras.

La situación escaló debido a la rápida intervención de un custodio de una empresa de valores que se encontraba en la zona. De acuerdo con el reporte oficial, el guardia realizó dos disparos hacia el techo con el objetivo de ahuyentar a los presuntos asaltantes. La SSC destacó que, afortunadamente, no se registraron personas lesionadas durante el incidente.

Testigos y asistentes al establecimiento reportaron a través de redes sociales, como la plataforma X, haber escuchado al menos dos disparos, lo que provocó que los clientes y empleados buscaran de inmediato zonas seguras para resguardarse.

Tras el intento de robo, elementos de la SSC acudieron al sitio para iniciar las indagatorias. Actualmente, las autoridades están revisando las cámaras de videovigilancia de la plaza y sus alrededores para identificar a los sujetos implicados y seguir su ruta de escape.

La SSC informó que el personal de seguridad orientó al gerente de la tienda a formalizar la denuncia ante el Agente del Ministerio Público, quien se encargará de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.