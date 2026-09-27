Se degrada huracán Polo a categoría 3 frente a costas de México

El huracán Polo se ha degradado a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, aunque su amplia circulación continuará reforzando la probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos, vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de Baja California Sur.

⚠️Actualización de #Polo. A las 21:00 horas se encuentra como #Huracáncategoría3 en la escala #SaffirSimpson, y se localiza a 520 km al suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Información complementaria, en el gráfico pic.twitter.com/jaBQQG6uaX — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 27, 2026

El centro del ciclón tropical se localizó en la latitud 19.3 norte y longitud 113.1 oeste, ubicándose a 520 km al suroeste de Cabo San Lucas y a 615 km al sur de Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.

El sistema mantiene un desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h, registrando vientos máximos sostenidos de 195 km/h, rachas de hasta 230 km/h y una presión mínima central de 949 hPa.

Debido a su trayectoria, las autoridades han modificado las zonas de alerta en la península. Se mantiene activa una zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta Abreojos hasta Santa Fe, B.C.S., mientras que se establece una zona de vigilancia por vientos de huracán y prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta Eugenia hasta Punta Abreojos, B.C.S. Asimismo, se implementó una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Bahía San Juan Bautista hasta San Evaristo, B.C.S.

Para la entidad se pronostican vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, además de olas de 2.5 a 3.5 metros de altura en la franja costera.

Se exhorta a la población en general y a la navegación marítima a extremar precauciones ante el deterioro de las condiciones meteorológicas y seguir atentamente las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.