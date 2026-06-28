Se declara culpable en EUA el yerno de 'El Mayo' Zambada

El 12 de agosto de 2025 formó parte de un grupo de 26 personas entregadas por México a Estados Unidos a solicitud del Departamento de Justicia de ese país.

Juan Carlos Félix Gastelum, alias "Chavo Félix", yerno de Ismael "El Mayo" Zambada, se declaró culpable en Estados Unidos de cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero, luego de haber sido entregado por el gobierno de México junto con otros presuntos integrantes de organizaciones criminales.

De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses, Félix Gastelum admitió su participación en actividades de tráfico de drogas y operaciones de lavado de recursos procedentes del narcotráfico. El acusado permanece bajo custodia de las autoridades de EUA mientras avanza el proceso judicial en su contra.

¿Quién es 'Chavo Félix'?

Juan Carlos Félix Gastelum está casado con Teresa Zambada, hija de Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa. Además, es identificado por las autoridades como una persona cercana a Ismael Zambada Sicairos, conocido como "Mayito Flaco".

Las investigaciones lo ubican como presunto integrante de la facción de Los Mayos y operador financiero de esa estructura criminal, con influencia principalmente en la zona rural de Culiacán, especialmente en la sindicatura de Quilá.

Fue detenido en Sinaloa y enviado a EUA

Félix Gastelum fue capturado el 18 de enero de 2025 en Quilá, Sinaloa, durante un operativo de fuerzas federales. Posteriormente fue trasladado a la Ciudad de México y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Días después fue vinculado a proceso por delitos contra la salud y portación de armas. El 12 de agosto de 2025 formó parte de un grupo de 26 personas entregadas por México a Estados Unidos a solicitud del Departamento de Justicia de ese país.

Con su declaración de culpabilidad, el caso entra en una nueva etapa judicial que permitirá a las autoridades estadounidenses determinar la sentencia que enfrentará por los delitos admitidos ante la corte.