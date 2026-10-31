Se congregan en Bellas Artes para despedir a Cuauhtémoc Cárdenas

El féretro llegó al Palacio de Bellas Artes entre aplausos; familiares, funcionarios y ciudadanos participaron en las guardias de honor y la despedida pública

El homenaje de cuerpo presente al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se desarrolló este viernes en el Palacio de Bellas Artes, donde familiares, políticos, diplomáticos y ciudadanos se congregaron para dar el último adiós a una de las figuras más influyentes de la vida política mexicana.

La ceremonia comenzó alrededor de las 12:30 horas en el vestíbulo principal del recinto cultural, acondicionado con una alfombra roja y un espacio especial para recibir el féretro del fundador del PRD, cubierto con la bandera nacional.

De acuerdo con reportes, el cuerpo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano ingresó al recinto cerca de las 13:40 horas, donde fue recibido con un prolongado aplauso por parte de los asistentes. Sus hijos y demás familiares ocuparon las primeras filas y encabezaron las primeras guardias de honor.

Durante la ceremonia se escucha música tradicional michoacana, en honor a las raíces del exgobernador de Michoacán, mientras cientos de personas permanecieron formadas en los alrededores del recinto para participar en la despedida pública.

Además, fueron instaladas pantallas en el exterior para que quienes no lograran ingresar pudieran seguir el homenaje.

Entre los asistentes destacaron integrantes del gabinete federal, legisladores, representantes diplomáticos y diversas personalidades de la vida pública nacional.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, realizó una de las guardias de honor, mientras que también se reportó la presencia de la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena; la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; así como del embajador de China en México, Chen Daojiang.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó durante su conferencia matutina que buscaría acudir al homenaje durante la tarde, luego de haber acompañado previamente a la familia en el velorio realizado en el Panteón Francés.

El acto póstumo reconoce la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, considerado una pieza fundamental en la transición democrática del país, fundador del Partido de la Revolución Democrática y primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal electo por voto popular.