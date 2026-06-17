Se compra vestido para XV años y descubre que nunca fue invitada

Kala Robles, compartió su experiencia en redes sociales, donde rápidamente generó debate y dividió opiniones entre los usuarios.

Una madre de familia originaria de Ensenada, Baja California, pasó uno de los momentos más incómodos de su vida luego de asumir que estaba invitada a una fiesta de XV años en la que realmente no estaba contemplada.

La mujer, identificada en Facebook como Kala Robles, compartió su experiencia en redes sociales, donde rápidamente generó debate y dividió opiniones entre los usuarios.

Acompañó a su hija durante semanas y asumió que asistiría

De acuerdo con su relato, su hija fue invitada para participar en el baile de XV años de una amiga, por lo que durante aproximadamente un mes la acompañó a los ensayos previos al evento.

Durante ese tiempo, la madre dio por hecho que también asistiría a la celebración, por lo que comenzó a buscar vestidos para usar tanto en la ceremonia religiosa como en el salón de eventos.

Cuando finalmente llegó la fecha, acompañó a su hija a la iglesia usando un vestido blanco; sin embargo, al terminar la misa recibió una indicación inesperada: podía regresar por su hija hasta las 23:30 horas.

Fue en ese momento cuando entendió que ella no estaba incluida entre los invitados.

"Quedé como payasa porque di por hecha una invitación".

La mujer reconoció que fue un error no haber preguntado directamente si podía asistir.

La historia abrió debate sobre las fiestas de menores

La madre explicó que, al tratarse de una menor de edad, preguntó si al menos podía entrar a verla bailar; sin embargo, recibió una negativa.

"No, solo son los niños. Si quiere, la anoto en la lista y le busco un espacio para que pueda ir".

Aunque por un momento pensó en llevarse a su hija, finalmente decidió dejarla disfrutar del evento, considerando además el tiempo que ya había dedicado a los ensayos.

Posteriormente, la señora Robles opinó que por temas de seguridad y por tratarse de menores de edad, los organizadores deberían informar claramente a los padres para que sepan si pueden participar o no, dependiendo de la dinámica familiar.

La publicación alcanzó cerca de cuatro millones de visualizaciones y provocó opiniones divididas entre quienes consideran que debió existir una invitación por cortesía para los padres y quienes sostienen que los menores pueden convivir y disfrutar este tipo de eventos de manera independiente.