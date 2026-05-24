Se cae ataúd de carro funerario en plena calle de Tecomán

La escena fue captada por personas que se encontraban cerca del lugar y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde generó comentarios de asombro.

Un hecho inusual causó sorpresa entre habitantes de Tecomán, Colima, luego de que un ataúd cayera de un vehículo funerario mientras circulaba por el cruce de las calles Abasolo y Colegio Militar.

De acuerdo con testigos, el incidente ocurrió durante la tarde de este lunes, cuando presuntamente una de las puertas traseras de la unidad se abrió de manera accidental. Esto provocó que el féretro saliera proyectado y terminara sobre el pavimento, ante la mirada de peatones y automovilistas que transitaban por la zona.

Video del momento se viraliza en redes sociales

La escena fue captada por personas que se encontraban cerca del lugar y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde generó comentarios de asombro y reacciones entre usuarios.

En la grabación se escucha a algunas personas reaccionar al momento exacto en que el ataúd cae sobre la vía pública.

Un #ataúd cayó de un vehículo funerario la tarde de este lunes en el cruce de las calles Abasolo y Colegio Militar en el municipio de #Tecomán.



Accidentalmente se abrió la puerta del auto funerario y literalmente el ataúd salió volando a mitad de la calle.



A los empleados nos… pic.twitter.com/ecyiOT7Rkr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 23, 2026

Tras lo ocurrido, trabajadores de la funeraria detuvieron la marcha del vehículo y descendieron para recoger el féretro, mientras varias personas observaban lo sucedido.

Desconocen si el ataúd llevaba un difunto

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si el ataúd transportaba el cuerpo de alguna persona al momento del incidente.

El hecho se convirtió rápidamente en tema de conversación entre usuarios de redes sociales, quienes calificaron la escena como insólita y poco común debido a la naturaleza del accidente.