Se aleja huracán Trudy de Jalisco, pero mantendrá lluvias fuertes

El huracán de categoría 2 genera oleaje elevado y fuertes rachas de viento en las costas de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán.

El huracán Trudy, actualmente de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, se aleja lentamente de las costas de Jalisco, moviéndose hacia el noroeste a 9 km/h. Pese a su alejamiento gradual, la circulación del fenómeno meteorológico continuará provocando lluvias fuertes a muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en diversos estados del Pacífico mexicano.

Tras el último reporte oficial, se informó que el centro del ciclón se localizó a 175 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes y a 210 km al oeste de Playa Pérula, Jalisco, registrando vientos sostenidos de 155 km/h y rachas de hasta 195 km/h.

Pronóstico de lluvias, viento y trayectoria

Las autoridades meteorológicas prevén afectaciones en la región costera debido a las bandas nubosas del sistema; se pronostican lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en la costa y sur de Jalisco, así como lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Colima y el sur de Nayarit. También en Jalisco se esperan vientos de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h y olas de 3.0 a 5.0 metros de altura. Mientras que para Nayarit, Colima y Michoacán se prevé oleaje de 2.0 a 3.0 metros.

Evolución estimada

Se anticipa que Trudy pierda intensidad gradualmente, degradándose a categoría 1 durante las primeras horas del lunes 19 de octubre y posteriormente a tormenta tropical en su tránsito hacia el sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Protección Civil exhortó a la población en general y a la navegación marítima a extremar precauciones y mantenerse atentos a los avisos oficiales en cada entidad.