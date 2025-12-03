Se abre registro de pensiones para los adultos mayores

A lo largo del país se llevará a cabo el registro para que las mujeres adultas y adultos de la tercera edad puedan recibir su pensión del bienestar

A partir de ayer y hasta el día 13 del mismo mes se llevara a cabo para toda la república, el registro a la Pensión Mujeres Bienestar y a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, invitó en la conferencia a las mujeres que tienen entre 60 a 64 años y a los adultos mayores de 65 años a que vayan presencialmente a los Módulos de Bienestar para iniciar su trámite para recibir dicha pensión.

La misma secretaria dio a entender que todos estos programas son derechos que todos los ciudadanos deben de poseer para fortalecer la justicia, es por eso por lo que también se recalcó que 13.2 millones de habitantes reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores con una inversión social de 484 mil 483.5 millones de pesos mexicanos.

“Ya estamos cerrando el año y los programas de la Secretaría de Bienestar ya han sido entregados en su totalidad” mencionó la Secretaria del bienestar

Se informó que casi 3 millones de mexicanas de 60 a 64 años, ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar con una inversión de 23 mil 662.5 millones de pesos; y más de 1.6 millones de habitantes reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad con inversión social de 28 mil 961.4 millones de pesos.

La secretaria recalcó que los adultos mayores que por algún motivo no pueden asistir a realizar el trámite de registro,

pueden solicitar una visita domiciliaria en la página oficial de la Secretaría de Bienestar

www.gob.mx/bienestar.

Si usted esta interesado en entrar al registro de la Pension Mujeres bienestar y para la Pension para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores estos son los siguientes requisitos: