SCJN valida la objeción de conciencia médica

Los ministros advirtieron que no es un derecho "ilimitado" que permita discriminar a mujeres y minorías.

Por: EFE

septiembre, 13, 2021 19:50

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció este lunes que la objeción de conciencia de personal médico es constitucional, pero advirtió que no es un derecho "ilimitado" que permita discriminar a mujeres y minorías.

Por mayoría de ocho votos, la SCJN reconoció como constitucional el derecho a la objeción de conciencia médica, pero aclaró que solo es de forma individual y con la obligación de que el Estado garantice la protección de la salud de los pacientes, incluso por aborto.





El fallo ocurre una semana después de que la Suprema Corte declaró por primera vez inconstitucional la penalización del aborto, un precedente histórico que impide encarcelar a las mujeres y personal médico que les ayuden con consentimiento.Ahora, la SCJN abordó la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH ) contra la reforma a la Ley General de Salud de 2018 que permite la objeción de conciencia en los médicos.A pesar de la resolución, los ministros del pleno no coincidieron en declarar la validez del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, impugnado por la CNDH.La polémica reforma de 2018 permite a médicos y personal sanitario "ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley (de salud)".La legislación solo matiza que "cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional".Por ello, los ministros chocaron sobre la validez de la norma y aplazaron su discusión para la próxima sesión.La magistrada Norma Piña argumentó que la legislación viola el principio de seguridad jurídica por no ser clara ni precisa, lo que vulnera el derecho a la salud.

