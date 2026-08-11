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SCJN se solidariza con Colombia y guarda minuto de silencio

Por: INFO 7

10 Agosto 2026, 19:40

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Al final la sesión del lunes, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, pidió a quienes se encontraban en el salón ponerse de pie para homenajear a las víctimas

SCJN se solidariza con Colombia y guarda minuto de silencio
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El terremoto que golpeó este lunes a Colombia llegó hasta el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ministros y asistentes guardaron un minuto de silencio por las víctimas y expresaron su solidaridad con las familias afectadas.

Al concluir la sesión de este lunes 10 de agosto, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, pidió a sus compañeros y a quienes se encontraban en el salón de plenos ponerse de pie para rendir homenaje a las víctimas.

Aguilar Ortiz señaló que el terremoto, ocurrido durante la mañana, había dejado luto en numerosas familias y manifestó las condolencias del máximo tribunal mexicano al pueblo colombiano.

“Desde aquí queremos expresar nuestra condolencia, nuestra solidaridad al hermano pueblo de Colombia en estos momentos difíciles que están viviendo”, expresó el ministro presidente antes del minuto de silencio.

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