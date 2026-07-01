SCJN rechaza atraer amparo del influencer Fofo Márquez

La Suprema Corte rechazó atraer el amparo promovido por Fofo Márquez, por lo que continuará vigente su condena por tentativa de feminicidio

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer el amparo promovido por el influencer Rodolfo "Fofo" Márquez, quien buscaba que se anulara la sentencia de 17 años y seis meses de prisión que recibió por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

El proceso continuará en el tribunal correspondiente

El caso había sido remitido al Máximo Tribunal luego de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito solicitara que se establecieran criterios para determinar en qué casos una agresión contra una mujer puede ser considerada tentativa de feminicidio.

Durante la sesión, el secretario general de acuerdos informó: "Señor ministro presidente: en consecuencia, no se ejerce la facultad de atracción en la solicitud 622/2026".

Con esta resolución, el procedimiento judicial seguirá su curso en el tribunal correspondiente y la sentencia impuesta al influencer permanecerá vigente.

La condena fue dictada en 2025

Fofo Márquez fue declarado culpable por la agresión física cometida contra Edith "N" el 22 de febrero de 2024. Posteriormente, el 29 de enero de 2025 fue sentenciado a 17 años y seis meses de prisión, además del pago de una multa superior a 277 mil pesos por el delito de feminicidio en grado de tentativa.