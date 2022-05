SAT: ¿Para qué sirve la constancia de situación fiscal?

Crédito: SAT y Pixabay

Si los empleados no entregan sus constancias de situación fiscal antes del 1 de julio el pago de su sueldo se verá afectado

Por: Luz Camacho

mayo, 27, 2022 18:00

Las empresas en los últimos meses están solicitando a sus empleados la Constancia de Situación Fiscal para actualiza sus datos y corroborar su registro ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) luego de que a partir del mes de julio de 2022 será obligatorio emitir los recibos de nómina y factura electrónica con la nueva versión del software del SAT 4.0. Pero ¿qué pasa si no la entregas a tiempo y cómo puedes obtenerla?

¿Qué es la Constancia de Situación Fiscal?

La Constancia de Situación Fiscal es un documento que tiene como finalidad constatar la afiliación al SAT, el cual comprueba el cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente. En el se encuentran además los datos que registró el contribuyente como nombre, RFC, CURP, la cédula de identificación fiscal, el régimen fiscal en el que estás inscrito y su estatus, la dirección fiscal y el código postal, teléfono, correo electrónico, entre otros datos.

Dicha constancia es importante, pues el empleador podrá conocer los datos fiscales de la persona que tiene contratada y presentarlos de manera correcta ante el SAT al momento de expedir la nómina CFDI.

En caso de que los datos del empleado no empaten con los registrados en el SAT, la empresa no podrá emitir el recibo de nómina y no podrían acreditar contra impuestos lo que le pagan al trabajador.

Asimismo el empleado también tendría problemas, pues no se le podrá emitir su recibo, lo más probable es que su sueldo sea retenido por la empresa.

Cabe mencionar que las multas por cada comprobante fiscal digital por Internet (CFDI) que se emita de forma incorrecta y no cuente con los complementos que determine el SAT van de 400 a 600 pesos.

¿Qué pasa si no entregas la Constancia de Situación Fiscal a tiempo?

Al no entregar tu Constancia de Situación Fiscal, el área de Recursos Humanos de la empresa en la que laboras no podrá timbrar tus recibos de nómina y no podías cobrar tu sueldo, así que tienes que tramitar este documento antes del 1 de julio para no correr ese riesgo.

¿Cómo generar tu constancia de situación fiscal?

La Constancia de Situación Fiscal podrás descargarla en el siguiente link (https://s.info7.mx/y82o7X), con tu contraseña o con tu e-firma.

Ingresas al portal y seleccionas el botón "Generar Constancia" , no es necesario llenar la información.

A continuación un video tutorial para descargar tu constancia:

De no contar con contraseña, puedes ingresar la plataforma que pone a su disposición el SAT para recuperar o generarla (https://satid.sat.gob.mx/).

Aquí el video tutorial para la generación o renovación de contraseña:

