Sargento enfrentará proceso en libertad por matar elmento de GN

El acusado fue vinculado por homicidio tras matar a un subalterno en Guanajuato, aunque un juez determinó que no hubo intención

La tarde de este martes, un juez federal vinculó a proceso a un sargento de la Guardia Nacional por haber matado de un disparo a un subalterno dentro de un cuartel en Guanajuato el pasado sábado, pero fue puesto en libertad al considerar que fue accidental.

Tras ser vinculado, agentes del Ministerio Público apelaron la resolución al considerar que existían suficientes elementos para dejarlo en prisión y que la muerte del elemento de la Guardia Nacional fue intencional.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en la base de Cruz de Palmar, Guanajuato, cuando Carlos Hammit "N" le disparó en la cabeza a Heriberto “N”, de 24 años, cabo de la Guardia Nacional.

Tras esto, agentes federales aseguraron a la Fiscalía que escucharon la detonación de un arma de fuego y después encontraron a su compañero sin vida en su litera.

Además, varios testigos aseguraron que el disparo fue accidental; sin embargo, Carlos Hammit "N" escapó de la base y fue capturado horas más tarde por sus propios compañeros en una comunidad cercana en San Miguel Allende.

Fue hasta la tarde de este martes que un juez de control calificó de legal su detención y la FGR solicitó su vinculación por el delito de homicidio calificado.

El imputado aseguró que se trató de un accidente al manipular su arma y, tras conocer el peritaje, el juez le dio la razón y lo vinculó por el delito de homicidio doloso.

En este sentido, el juez aseguró que se trató de un mal manejo de su arma de cargo, pero considero que no hubo intención y lo dejó en libertad para que enfrente su prceso fuera en tanto se deshagan las pruebas.

Tras esta decisión, la familia de Heriberto “N” solicitó al Ministerio Público que apele la resolución del juez.