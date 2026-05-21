Sara Carter cancela visita a México en medio de tensión bilateral

La cancelación ocurre pocos días después de que la Casa Blanca presentara la nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026

La visita a México de Sara Carter, directora de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, fue cancelada oficialmente, en medio del endurecimiento del discurso de Washington contra los cárteles y de un contexto cada vez más sensible en la relación bilateral en materia de seguridad.

La cancelación fue confirmada por la propia Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP), aunque hasta el momento no se han detallado públicamente las razones detrás de la suspensión del viaje.

La funcionaria estadounidense tenía previsto arribar a México el próximo 25 de mayo como parte de una agenda enfocada en cooperación antidrogas, combate al narcotráfico y seguridad regional.

Sheinbaum había confirmado la visita

La presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado días atrás la llegada de Carter durante su conferencia matutina, donde explicó que la visita formaba parte de las reuniones de coordinación entre ambos gobiernos.

Además de Sara Carter, la mandataria también adelantó las próximas visitas de funcionarios estadounidenses relacionados con temas comerciales y de seguridad.

Entre ellos aparecen Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos para el T-MEC, y Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional estadounidense.

Washington endurece postura contra cárteles

La cancelación ocurre pocos días después de que la Casa Blanca presentara la nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, documento en el que el gobierno estadounidense elevó el tono contra las organizaciones criminales.

Durante la presentación de esa estrategia, Sara Carter lanzó un mensaje directo contra los cárteles mexicanos.

“Cazaremos a los cárteles en sus refugios, desmantelaremos sus laboratorios, incautaremos sus activos y cortaremos sus líneas de suministro”, advirtió.

La postura de Carter ha generado atención tanto en Estados Unidos como en México debido a la línea más agresiva que ha impulsado la administración estadounidense en temas de narcotráfico y seguridad fronteriza.

Persisten dudas sobre motivos de la cancelación

Hasta ahora, ni la Casa Blanca ni autoridades mexicanas han precisado si la cancelación responde a temas diplomáticos, ajustes de agenda o asuntos relacionados con la estrategia de seguridad entre ambos países.

Tampoco se ha informado si el viaje será reprogramado o si las reuniones previstas se realizarán mediante otros canales de comunicación bilateral.

El tema surge en un momento marcado por presiones estadounidenses relacionadas con extradiciones, investigaciones sobre presuntos vínculos del narcotráfico con actores políticos y el combate al tráfico de fentanilo.

La relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad atraviesa actualmente una etapa de alta tensión, especialmente tras el endurecimiento de la política antidrogas impulsada desde Washington durante 2026.