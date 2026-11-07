Sancionará el Gobierno la venta ilegal de musgo en México

La extracción sin autorización de heno y recursos forestales conlleva multas superiores a dos millones de pesos por daños ambientales.

Ante la llegada de las festividades decembrinas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recordaron a la ciudadanía que la extracción, transportación y comercialización no autorizada de musgo y heno constituye un delito ambiental grave.

Quienes infrinjan esta disposición legal se exponen a sanciones económicas que superan los 2 millones de pesos.

Ambas dependencias federales enfatizaron que, aunque estas especies vegetales forman parte de una arraigada tradición para la decoración de nacimientos y hogares, desempeñan un papel ecológico fundamental en los ecosistemas forestales.

Entre sus funciones principales destacan la retención de humedad en los bosques, la regulación del microclima y la prevención de la erosión del suelo.

Por esta razón, las autoridades hicieron un llamado enérgico a la población para evitar la adquisición de estos recursos de manera ilegal y optar por alternativas ecológicas y sustentables en la decoración navideña, protegiendo así los servicios ambientales de los bosques mexicanos.