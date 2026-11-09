Salvan paramédicos a bebé recién nacido en Michoacán

Socorristas de la Guardia Civil aplicaron maniobras de reanimación a bordo de una ambulancia tras un parto dentro de un automóvil.

Paramédicos de la Guardia Civil de Michoacán lograron salvar la vida de un bebé recién nacido en la ciudad de Morelia, luego de realizar maniobras especializadas de reanimación neonatal a bordo de una ambulancia tras un parto de emergencia ocurrido dentro de un vehículo.

Gracias a la oportuna intervención de los socorristas, se logró restablecer con éxito los signos vitales del infante en el lugar del incidente.

La oportuna actuación de los cuerpos de auxilio permitió estabilizar al pequeño antes de emprender su traslado a una unidad médica especializada.

Coordinación interinstitucional y traslado hospitalario

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que la atención se logró mediante una rápida coordinación entre el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5 Michoacán).

Tras la estabilización inicial, el recién nacido fue trasladado al Hospital Infantil de Morelia para recibir atención médica especializada, mientras que la madre, de quien no se especificó la edad ni el nombre de la recién madre, también fue ingresada a un centro hospitalario y se reporta en estado de salud estable.