Salvan bombero y doctora a niño herido por tiroteo en Teotihuacán

Ambos aplicaron técnicas médicas para estabilizar a los heridos lo que fue determinante para la supervivencia de las víctimas.

Un bombero y una médica originarios de Houston se convirtieron en pieza clave durante el tiroteo registrada en la zona arqueológica de Teotihuacán, al brindar atención de emergencia a un niño herido en medio del ataque armado ocurrido en la Pirámide de la Luna.

Se trata del capitán Andy Roseborrough y la doctora Jyothi Lagisetty, quienes se encontraban como turistas cuando comenzaron las detonaciones. En lugar de evacuar, ambos decidieron intervenir para auxiliar a las víctimas más graves en el sitio.

¿Cómo ocurrió el rescate durante la balacera?

Tras resguardarse inicialmente, la pareja escuchó llamados de auxilio y se dirigió hacia la zona de riesgo. Ahí encontraron a un niño de seis años con múltiples heridas de bala, a quien comenzaron a atender de inmediato con maniobras de primeros auxilios.

Minutos después, también auxiliaron a una mujer lesionada por disparos, mientras otras personas huían del lugar. Ambos aplicaron técnicas médicas para estabilizar a los heridos hasta la llegada de servicios de emergencia.

La atención inmediata brindada por el bombero y la doctora fue determinante para la supervivencia inicial de las víctimas, al contener hemorragias y mantener estables a los pacientes en un momento crítico.

El menor, de origen colombiano, permanece hospitalizado bajo observación médica, mientras que otros lesionados continúan recibiendo atención especializada en distintos centros de salud.

Reconocen su labor tras el ataque

El Departamento de Bomberos de Houston destacó la actuación de sus elementos, al señalar que su vocación de servicio se mantiene incluso fuera de su lugar de trabajo.