Salvador Zamora renuncia a la Secretaría General de Jalisco

El funcionario anunció su salida inmediata del gabinete de Pablo Lemus y adelantó que se concentrará en su proyecto político rumbo al próximo proceso electoral

Salvador Zamora anunció su renuncia, con efectos inmediatos, a la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, mediante una publicación en sus redes sociales, en la que informó que enfocará sus esfuerzos en las actividades de su proyecto político de cara al próximo proceso electoral.

El ahora exfuncionario agradeció al gobernador Pablo Lemus la confianza depositada en él para desempeñar el cargo, así como el respaldo de su equipo de trabajo y de los integrantes del gabinete estatal durante su gestión.

Zamora adelantó que en los próximos días dará a conocer más detalles sobre sus siguientes actividades políticas, aunque no precisó cuáles serán sus próximos pasos tras dejar el segundo puesto de mayor relevancia dentro del gobierno estatal.