Salva Guardia Nacional a seis caimanes de ser contrabandeados

Elementos de la Guardia Nacional rescataron a seis ejemplares de caimán que iban a ser transportados ilegalmente en una caja de cartón, desde el Aeropuerto Internacional de Querétaro.

Este hallazgo se produjo luego de una inspección preventiva realizada por binomios, caminos y el equipo de rayos x de una empresa de mensajería y paquetería.

De inmediato, los binomios caninos notaron un aroma extraño en uno de los paquetes, por lo que realizaron una inspección en la caja de cartón, donde eran transportados los ejemplares de Crocodilus y Dragoncito azul.

Todos los ejemplares fueron puestos a disposición y resguardo de Procuraduría General de la República para continuar con las investigaciones correspondientes.

¿Cuáles son las penas por traficar animales?

En México existe una gran serie de multas por el tráfico de animales, las cuales van de 1 a 9 años de prisión y multas de 300 a 3,000 días de salario mínimo, con agravantes, como afectar áreas protegidas o ser con fines comerciales.

Estas agravantes pueden sumar hasta 3 años más de cárcel y 1,000 días multa adicionales, pudiendo alcanzar hasta 12 años de prisión y fuertes sanciones económicas