Salud reporta 23.5 millones de dosis contra sarampión

La Secretaría de Salud aseguró que existen vacunas suficientes contra sarampión y detalló montos ejercidos y pendientes de pago

La Secretaría de Salud informó que México dispone de vacunas contra el sarampión suficientes para atender a la población en todo el país.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia federal detalló que actualmente se cuenta con 23 millones 529 mil 075 dosis disponibles, mientras que en total se han adquirido 27 millones 364 mil 605 vacunas contra este virus.

La Secretaría precisó que el monto destinado a la adquisición de estos biológicos asciende a 980 millones 221 mil pesos.

Asimismo, indicó que el presupuesto aprobado para el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia durante el ejercicio fiscal 2025 es de 4 mil 528 millones 894 mil 659 pesos.

La dependencia señaló que formalizó diversos contratos para la compra de vacunas, incluidos los biológicos contra el sarampión, con cargo al presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda.

Al 31 de diciembre de 2025, el presupuesto ejercido suma 3 mil 862 millones 408 mil 983.56 pesos, correspondiente al pago de facturas de biológicos entregados hasta el 20 de diciembre y recibidas antes del cierre del ejercicio fiscal.

No obstante, se encuentran en proceso de pago facturas por 759 millones 004 mil 320.20 pesos, relacionadas con biológicos recibidos durante la última semana de diciembre, cuyas facturas fueron entregadas al inicio del ejercicio fiscal 2026.

En el caso de las vacunas doble viral SR y triple viral SRP, adquiridas mediante un convenio bianual con Birmex, la Secretaría indicó que están en proceso de distribución, por lo que su pago se realizará durante 2026.

La dependencia subrayó que la mayor parte del presupuesto destinado a la compra de vacunas se ejerce en el último trimestre del año, debido a la adquisición de biológicos para la temporada invernal, como las vacunas contra influenza, COVID-19 y sarampión.