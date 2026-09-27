Salomón Jara designa a Fernanda Chávez como titular del IEEPO

Fernanda Chávez fue designada encargada del IEEPO tras la renuncia de Emilio Montero, quien dejó el cargo que ocupaba desde 2022

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, designó a Fernanda Chávez Cruz como encargada de despacho del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), luego de la renuncia de Emilio Montero Pérez.

El nombramiento fue informado por el Gobierno de Oaxaca y tiene como objetivo dar continuidad a la operación del instituto y a la atención de las comunidades escolares y del magisterio estatal.

Jara Cruz destacó la experiencia y preparación de Fernanda Chávez para asumir la responsabilidad al frente del organismo educativo y le deseó éxito en su nueva encomienda.

Chávez se desempeñaba recientemente como secretaria de Educación Pública de Oaxaca. El Gobierno estatal señaló que su designación permitirá mantener la operación de los servicios educativos y la atención a estudiantes, docentes y familias.

Emilio Montero presenta su renuncia

Emilio Montero Pérez dejó la dirección general del IEEPO, cargo que ocupaba desde diciembre de 2022. Su salida fue confirmada el viernes, aunque las autoridades no precisaron públicamente los motivos de la renuncia.

La dimisión ocurre en medio de la atención pública generada por la situación en Juchitán de Zaragoza, municipio que Montero gobernó antes de incorporarse al gobierno estatal y donde Miguel Sánchez Altamirano, quien lo sucedió en la alcaldía, fue detenido recientemente.

Señalamientos sobre la nómina del IEEPO

En las últimas horas también circularon versiones sobre la presunta incorporación de funcionarios del Ayuntamiento de Juchitán a la nómina del IEEPO. Estos señalamientos no han sido confirmados oficialmente por las autoridades.

Hasta el momento, tampoco existe información oficial que confirme que Montero sea objeto de una investigación ministerial o que esté vinculado penalmente con los hechos que se investigan en Juchitán.

La nueva encargada de despacho deberá mantener la operación del instituto y fortalecer la atención a las comunidades escolares y al magisterio oaxaqueño, de acuerdo con la encomienda anunciada por el gobernador.

El Gobierno de Oaxaca no informó cuánto tiempo permanecerá Chávez Cruz como encargada de despacho ni si posteriormente será designada como titular definitiva del IEEPO.