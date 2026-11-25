La exconductora fue removida el 23 de noviembre tras permanecer 25 días bajo custodia migratoria; se desconoce su ubicación

Inés Gómez Mont aceptó salir voluntariamente de Estados Unidos y fue removida del país el pasado 23 de noviembre, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La exconductora permaneció 25 días bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de ser detenida el 30 de octubre en Miami, Florida, por irregularidades en su situación migratoria.

De acuerdo con la vocería del DHS, Gómez Mont ingresó legalmente a territorio estadounidense el 13 de enero de 2021, con autorización para permanecer temporalmente hasta el 14 de abril de ese año; sin embargo, no abandonó el país al vencer su permiso.

La dependencia confirmó que aceptó la salida voluntaria, aunque no precisó cuál fue su destino ni dónde se encuentra actualmente.

La exconductora cuenta también con nacionalidad española.

Enfrenta órdenes de aprehensión en México

En México, Gómez Mont enfrenta órdenes de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Ella y su esposo, el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, salieron del país en 2021, luego de que un juez federal ordenara su captura por su presunta participación en un esquema de desvío de recursos públicos.