Sale de prisión Carlota ‘N’ y seguirá proceso desde casa

El caso se remonta a abril de 2025, cuando Carlota “N” fue detenida por su presunta responsabilidad en un ataque con arma de fuego

Carlota “N”, una mujer de más de 70 años acusada de homicidio, abandonó el penal de Chalco, Estado de México, luego de que un juez autorizó que continúe su proceso en arresto domiciliario, tras permanecer cerca de un año en prisión preventiva.

La resolución judicial tomó en cuenta su edad y estado de salud, por lo que ahora enfrentará el proceso desde un domicilio bajo vigilancia y con restricciones impuestas por la autoridad.

¿Por qué fue detenida?

La detención de Carlota “N” ocurrió en abril de 2025, luego de un ataque con arma de fuego registrado en un inmueble del municipio de Chalco, donde se encontraban varias personas.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer presuntamente disparó contra quienes ocupaban la vivienda, lo que dejó como saldo a dos hombres sin vida y una persona más lesionada.

Las víctimas mortales fueron identificadas como un padre y su hijo, quienes se encontraban en el lugar al momento del incidente. En el mismo hecho, un menor de edad resultó herido, lo que agravó la relevancia del caso.

Por estos hechos, enfrenta cargos por homicidio calificado y tentativa de homicidio, por lo que fue puesta a disposición de las autoridades y posteriormente vinculada a proceso.

Conflicto por propiedad, origen del enfrentamiento

Uno de los elementos centrales del caso es la disputa por el inmueble donde ocurrieron los hechos. La vivienda estaba relacionada con la familia de Carlota “N” y existía un conflicto previo por su posesión.

Según reportes, las personas que se encontraban en el lugar eran señaladas como presuntos ocupantes del inmueble, lo que derivó en una confrontación que terminó en violencia.

Este contexto ha sido clave en la estrategia legal de la defensa, que sostiene que la mujer actuó en legítima defensa ante la situación, aunque este argumento aún deberá ser evaluado por el Poder Judicial.

Incluso, en el desarrollo del caso, se reportó que una persona fue sentenciada por el delito de despojo relacionado con la propiedad, lo que reforzó la existencia de un conflicto legal previo.

¿Cuánto tiempo estuvo en prisión?

Tras su detención, Carlota “N” permaneció aproximadamente un año en prisión preventiva en el penal de Chalco, donde se mantuvo mientras avanzaban las investigaciones y el proceso judicial.

Durante este periodo, el caso generó atención pública debido a la forma en que ocurrieron los hechos y al contexto en el que se desarrollaron.

Otorgan prisión domiciliaria por salud y edad

El 1 de abril de 2026, un juez determinó modificar su medida cautelar y permitirle continuar el proceso en su domicilio.

La decisión se basó en su edad avanzada y en padecimientos de salud, factores que fueron considerados para evitar riesgos durante su permanencia en prisión.

Para acceder a este beneficio, se le impusieron condiciones como:

Pago de una garantía económica

Uso de brazalete electrónico

Restricción para salir del domicilio

Situación actual del caso

Aunque salió del penal, Carlota “N” continúa vinculada a proceso, por lo que su situación jurídica aún no está definida.

Será en las siguientes etapas del juicio donde se determine su responsabilidad en los hechos, así como la validez de los argumentos de defensa relacionados con la presunta legítima defensa.

El caso ha generado debate público por su relación con conflictos de propiedad y la reacción de particulares ante este tipo de situaciones, sin embargo, será la autoridad judicial la encargada de emitir una resolución final conforme a derecho.