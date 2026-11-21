Reportes en redes documentaron choques armados, apoyo de helicóptero Black Hawk, bloqueos en México 15, vehículos quemados y desalojo en estadio.

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Un intenso operativo de fuerzas federales, enfrentamientos armados, quema de vehículos y movilización de ciudadanos en un estadio sacudieron este viernes 20 de noviembre a Guasave, Sinaloa, de acuerdo con reportes difundidos en redes sociales.

Habitantes de la zona señalaron que los choques armados involucraron a grupos delictivos y fuerzas federales, con apoyo aéreo mediante un helicóptero Black Hawk para repeler agresiones en el municipio.

Bloqueos, unidades incendiadas y desalojo en estadio

Entre los incidentes reportados en el marco de la jornada violenta destacan los siguientes puntos clave de la situación en el norte de Sinaloa.

Se reportaron enfrentamientos en Guasave y bloqueos en la carretera México 15 al norte de Guamúchil, en Sinaloa.

Circuló el reporte de tráileres y vehículos incendiados en Guasave, consumidos por el fuego en medio de las balaceras.

Imágenes compartidas en redes mostraron a aficionados corriendo para evacuar un estadio de beisbol tras registrarse el enfrentamiento en las inmediaciones.

Hasta el momento, los datos difundidos corresponden a reportes ciudadanos y publicaciones en redes sociales durante el desarrollo de los hechos en el norte de Sinaloa.