Sacude explosión a Ojocaliente, Zacatecas, en plena fiesta

La agresión contra la comandancia municipal ocurrió durante las fiestas patronales y provocó daños en vehículos e infraestructura, además de varios lesionados

Un ataque con artefactos explosivos contra la comandancia de Seguridad Pública Municipal sembró anoche el caos en el centro de Ojocaliente, Zacatecas, mientras decenas de personas se encontraban reunidas con motivo de las fiestas patronales.

El saldo preliminar reportado por fuentes del Ayuntamiento fue de dos policías municipales gravemente heridos, un hombre y una mujer, además de 15 civiles lesionados por esquirlas, entre ellos un bebé. Sin embargo, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que seis civiles resultaron heridos, sin mencionar agentes lesionados.

La agresión ocurrió alrededor de las 20:00 horas frente al inmueble ubicado en la calle González Ortega número 49, en pleno centro de la cabecera municipal. La detonación provocó un incendio, dañó al menos cinco vehículos —entre ellos dos patrullas— y ocasionó el colapso parcial de la fachada de la comandancia.

Tras el ataque, decenas de unidades de corporaciones estatales y federales, además de ambulancias, se movilizaron desde la capital zacatecana hacia Ojocaliente para atender a los heridos y reforzar la seguridad en la zona.

El municipio, ubicado aproximadamente a 35 kilómetros al suroeste de la capital del estado, se encontraba en vísperas del inicio de la Feria de la Tuna y la Uva. La violencia obligó a suspender la celebración, así como la coronación de la reina de las festividades, que estaba programada para anoche con la presencia de autoridades municipales.

La tensión alcanzó también al sector educativo, luego de que trascendiera que directores de distintas escuelas públicas determinaron suspender las clases de este lunes ante la magnitud del ataque y las condiciones de seguridad en la localidad.

Ojocaliente se encuentra entre los municipios del centro y sureste de Zacatecas donde grupos del crimen organizado mantienen una disputa territorial. De acuerdo con información local, desde hace aproximadamente tres años la zona es escenario de enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y una facción del Cártel de Sinaloa identificada con la estructura de Mayo Zambada-Cabrera.

El ataque ocurrió apenas un día después de otra agresión con explosivos contra elementos de la Policía Estatal sobre la carretera federal 43, en el tramo que comunica Villa García, Zacatecas, con Asientos, Aguascalientes.

En ese hecho, registrado el sábado al mediodía, sujetos desconocidos abandonaron una motocicleta junto a un señalamiento vial y detonaron un artefacto al paso de una patrulla y un vehículo particular. Una mujer y un policía resultaron gravemente heridos y permanecían hospitalizados.

Las autoridades mantienen el despliegue operativo en Ojocaliente mientras avanzan las investigaciones para determinar quiénes participaron en la agresión y establecer con precisión el saldo de víctimas.