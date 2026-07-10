Rubén Rocha reaparece y denuncia ataque mediático por acusaciones

Autoridades estadounidenses lo acusan a él y a nueve funcionarios participaron en una conspiración para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reapareció este jueves para ser objeto de un ataque mediático, luego de que las autoridades estadounidenses lo acusaran.

El día de hoy se cumplen 69 días de que solicité licencia al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa.



Lo hice desde mi convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país, con la finalidad de que, sin la protección del fuero… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) July 9, 2026

A través de redes sociales, el mandatario estatal afirmó que, después de 69 días de ausencia al solicitar licencia de su cargo, ha sido objeto de diversas calumnias.

"He sido objeto de una atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno. Las acusaciones que se me formulan por una oficina del gobierno de los Estados Unidos son falsas".

Mencionó que su decisión por separarse de su cargo se debe a que confía en las autoridades mexicanas para que investiguen sin los inconvenientes que podría traer el fuero constitucional.

Ante lo dicho por diversos medios de comunicación, Rocha Moya aclaró que continúa establecido en su domicilio ubicado en el municipio de Culiacán, sin protección.

"No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. Es absolutamente falso".

Además, recordó que durante ese lapso de tiempo, también compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer dichas acusaciones.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, tanto el mandatario estatal como los nueve funcionarios participaron en una conspiración para el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, así como de filtrar información de seguridad y facilitar operaciones delictivas desde corporaciones policiales en beneficio para el Cártel de Sinaloa.