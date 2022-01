Rosca de Reyes: ¿Por qué no comprarla con acitrón?

Foto: Instagram @mexiko.satt

Especialistas advierten que las biznagas, de donde sacan el acitrón, están en peligro de extinción; invitan a la población a reflexionar sobre su consumo

Por: Luz Camacho

enero, 04, 2022 07:56

El 6 de enero está cerca y la compra de Rosca de Reyes es toda una tradición, y en los últimos años la puedes encontrar para todos los gustos entre rellenas y cubiertas, es por eso que no te será difícil comprar una que no tenga acitrón, pero ¿por qué no debes de consumir una rosca que tenga este dulce cristalizado típico de México? Aquí te lo decimos.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) declaró en peligro de extinción a las biznagas en 2005, por lo que invita a la población mexicana a reflexionar sobre su consumo.

?? Negarnos a incluir el #acitrón en los platillos tradicionales mexicanos como los dulces cristalizados o la #RoscaDeReyes, disminuye la amenaza que ha puesto al filo de la extinción a un cactus globoso que presta enormes servicios ambientales.???? pic.twitter.com/rTfJzu9VoH — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) January 3, 2022

¿De dónde sale el acitrón?

El acitrón es un crujiente y cristalizado dulce que se obtiene luego de cocer con piloncillo o azúcar de caña la pulpa de la biznaga, nativas de México, usualmente de la especie que recibe el nombre de Echinocactus platyacantus, las cuales tardan de 14 a 40 años en crecer 40 centímetros debido a "las condiciones de estrés de su hábitat: sequía, aridez y pobreza de suelos", de acuerdo con la página de la Semarnat.

Cabe destacar que las biznagas aportan enormes beneficios al ambiente que le rodea, como lo es la retención de agua de lluvia mediante el gran entramado de sus raíces, frena la erosión y brinda néctar para los insectos polinizadores, por lo que este es otro motivo para reflexionar su consumo.

Las biznagas pertenecen a la familia cactáceas, que integran una gran diversidad de plantas. Este grupo de plantas habitan en diversos ecosistemas, pero la mayoría se desarrollan en ambientes áridos y semiáridos; en zonas de alta presión atmosférica con corrientes de aire seco.

Foto: Pixabay

En México se cultivan las biznagas en las zonas áridas y semiáridas de los estados de Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Nuevo León e Hidalgo. También, en Sonora, Baja California Norte y Sur, Sinaloa, Querétaro, Oaxaca y Puebla; donde las autoridades realizan acciones continúas para su protección y conservación.

Negarnos a incluir el #acitrón en los platillos tradicionales mexicanos como los dulces cristalizados o la rosca de Reyes, aplaca la amenaza que ha puesto al filo de la extinción a un cacto globoso que presta enormes servicios ambientales.???? pic.twitter.com/oUEkIPKMSf — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) December 31, 2020

El dulce de acitrón se obtiene de dos especies de biznagas mexicanas: la Biznaga Burra o Tonel Grande (Echinocactus platyacanthus), y la Biznaga Barril de Acitrón (Ferocactus histrix). Ambas están listadas como especies endémicas en peligro de extinción.