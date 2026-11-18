La reunión coincidió con nuevas advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre elevar aranceles si México no detiene las caravanas

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió este martes 17 de noviembre con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, para dar seguimiento a la cooperación migratoria. El encuentro ocurrió mientras el Gobierno mexicano mantiene atención a una caravana que avanza por Chiapas y enfrenta nuevas presiones de Washington para frenar estos contingentes.

Rodríguez informó de la reunión mediante sus redes sociales y explicó que ambos países buscan continuar el trabajo coordinado en materia migratoria. Sin embargo, no detalló los asuntos específicos discutidos ni anunció nuevas medidas.

Segob y la Embajada mantienen coordinación migratoria

En el encuentro también participaron el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, Arturo Medina Padilla.

La conversación forma parte de los contactos que Rodríguez y Johnson han mantenido sobre migración. En agosto, la secretaria planteó al diplomático la inconformidad de México con el envío de connacionales deportados a terceros países, aunque no se informó si ese tema volvió a discutirse este martes.

Caravana permanece en Chiapas bajo atención del INM

Horas antes de reunirse con el embajador, Rodríguez informó en la conferencia matutina que una caravana de 781 personas, principalmente de Honduras y El Salvador, se encontraba en Mapastepec, Chiapas, donde recibía acompañamiento del INM.

La funcionaria explicó que las autoridades mantienen contacto con sus integrantes para ofrecer orientación y atención individual, así como alternativas de retorno voluntario o regularización de su situación migratoria. También señaló que algunas personas habían decidido regresar a sus países.

Rodríguez sostuvo que ninguna caravana había llegado a la frontera norte y destacó que la atención debe respetar los derechos humanos, proteger a niñas, niños y adolescentes y preservar la unidad familiar.

La reunión coincidió con nuevas advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre elevar aranceles si México no detiene las caravanas. Gobernación no vinculó expresamente el encuentro con esa presión ni informó de una negociación comercial con Johnson.