Ronald Johnson pide cooperación sin intervención en México

El embajador de EUA defendió una cooperación con México sin intervencionismo y llamó a fortalecer la seguridad frente al crimen organizado

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó este miércoles que Washington busca fortalecer la cooperación con México sin asumir una postura intervencionista, al tiempo que planteó la necesidad de un país soberano y libre de la influencia de organizaciones criminales.

Las declaraciones fueron realizadas durante la inauguración de la Quinta Convención Binacional 2026 de la American Society of Mexico, ante representantes empresariales de ambos países, un día después de que el presidente Donald Trump abordara el papel de los cárteles durante su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas.

El diplomático estadounidense señaló que la posición de su gobierno es respaldar un México soberano tanto frente a lo que calificó como interferencias externas maliciosas como ante la actividad de organizaciones criminales y cárteles transnacionales.

Johnson sostuvo que Estados Unidos pretende trabajar con México “no como intervencionistas, sino como buenos vecinos” y planteó la cooperación bilateral como una vía para mejorar las condiciones de seguridad y prosperidad en ambos países.

En agosto, el propio embajador había destacado la coordinación entre ambos gobiernos en materia de seguridad y había reconocido las acciones emprendidas por la administración de Claudia Sheinbaum.

Las declaraciones ocurren tras el discurso de Trump

El mensaje de Johnson se produjo un día después de la participación de Donald Trump en la 81.ª Asamblea General de la ONU, donde el presidente estadounidense centró parte de su discurso en la lucha contra los cárteles.

Trump calificó a estas organizaciones como una amenaza para la región y sostuvo que México debe recuperar el control de su territorio frente a los grupos criminales.

En este contexto, Johnson insistió en que la cooperación entre ambos gobiernos debe mantenerse como un esfuerzo conjunto y no como una intervención de Estados Unidos en territorio mexicano.

Seguridad, uno de los ejes de la relación bilateral

Durante su intervención, el embajador destacó acciones conjuntas contra el narcotráfico y señaló que las autoridades han incrementado los decomisos de fentanilo y otras drogas.

También afirmó que la estrategia estadounidense busca afectar distintas partes de las estructuras criminales, desde los traficantes hasta las operaciones de lavado de dinero, empresas fachada y otros facilitadores.

Johnson mencionó además las operaciones realizadas para detener a líderes de organizaciones criminales y trasladar a fugitivos entre México y Estados Unidos. Según expuso, la designación de determinados cárteles como organizaciones terroristas por parte del gobierno estadounidense busca afectar sus recursos financieros.

Johnson advierte sobre actores externos

El embajador también aseguró que existen actores extranjeros interesados en que la relación entre México y Estados Unidos no tenga éxito y que, según su planteamiento, buscan generar inestabilidad en la región.

Sin identificar públicamente a esos actores durante su intervención, Johnson vinculó este escenario con la necesidad de mantener una coordinación estrecha entre ambos gobiernos.

El funcionario estadounidense sostuvo que la prosperidad de México tiene un impacto directo en Estados Unidos y afirmó que el bienestar de ambos países está estrechamente relacionado.

Además de la seguridad, Johnson destacó el peso de la relación económica entre ambos países. Señaló que el intercambio comercial anual supera el billón de dólares y describió a México como uno de los principales socios de Estados Unidos.

El diplomático también hizo referencia a los vínculos sociales y turísticos entre ambas naciones, así como a la presencia de comunidades mexicanas y estadounidenses a ambos lados de la frontera.