Ronald Johnson celebra despliegue de seguridad en las fronteras

El diplomático estadounidense destacó que la cooperación bilateral continua ha permitido dar golpes significativos a la delincuencia organizada

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció y celebró el despliegue de fuerzas navales, vehículos y drones por parte del Gobierno mexicano para fortalecer la seguridad en la franja fronteriza, como parte de una estrategia conjunta entre ambas naciones.

El diplomático estadounidense destacó que la cooperación bilateral continua ha permitido dar golpes significativos a la delincuencia organizada y mejorar la vigilancia territorial.

"Al trabajar en estrecha coordinación, estamos dificultando las operaciones de los cárteles, las organizaciones terroristas y los traficantes de personas", afirmó Johnson, señalando además que estos esfuerzos forman parte de una colaboración más amplia "que ha contribuido a que nuestra frontera sea la más segura de la historia".

Despliegue táctico en ambos lados de la frontera

De acuerdo con el reporte oficial, las acciones operativas en la zona fronteriza contemplan recursos humanos y tecnológicos de ambas naciones:

Por parte de México: Un despliegue estratégico de 159 elementos navales, 11 vehículos terrestres y dos drones tácticos operando en el territorio nacional.

Por parte de Estados Unidos: Un contingente de aproximadamente 500 elementos militares estadounidenses posicionados en el sector norte del límite fronterizo.

Coordinación interinstitucional y soberanía

A través de un comunicado conjunto, la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacaron la presencia de las fuerzas armadas estadounidenses en la zona del Valle del Río Grande, en Texas, subrayando el carácter bilateral del operativo.

Las dependencias mexicanas puntualizaron que estas acciones corresponden a un modelo de "operaciones espejo" entre ambos países, diseñadas para fortalecer las capacidades de detección e inhibición de delitos trasnacionales, al tiempo que se garantiza el absoluto resguardo de la soberanía de cada nación.