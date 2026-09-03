Roberto Velasco viajará a China el 7 de septiembre

El canciller se reunirá con Wang Yi e inaugurará el Consulado de México en Chongqing para fortalecer la cooperación bilateral

Este miércoles se informó que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, realizará un viaje a China el próximo 7 de septiembre como parte de una visita de trabajo.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tras la llegada del canciller a la República Popular China, sostendrá una reunión con su homólogo chino, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi.

La reunión entre ambos cancilleres formará parte de la agenda de Velasco en el país asiático, en donde también inaugurará el Consulado de México en la ciudad de Chongqing.

Según lo compartido por la SRE, la visita “permitirá fortalecer el diálogo político y la agenda de cooperación entre ambos países”.

La @SRE_mx informa que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco (@r_velascoa), realizará una visita de trabajo a la República Popular China el próximo 7 de septiembre, donde sostendrá una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi.



Como parte de su… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 3, 2026 Esta visita se suma a los encuentros previos entre representantes de ambas cancillerías. En mayo de 2025, el entonces canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió con Wang Yi, en donde ambos destacaron la relación de respeto entre México y China y el interés compartido de fortalecer la cooperación bilateral. Este viaje a China será el segundo que realice Velasco a Asia en las últimas semanas, pues, del 23 al 25 de agosto visitó Corea del Sur.