Roberto Velasco se reúne con Marco Rubio en Washington

El canciller mexicano Roberto Velasco sostuvo este miércoles una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su agenda de trabajo en Washington, D.C.

El encuentro comenzó después de las 9:00 horas, tiempo del Este de Estados Unidos, equivalente a las 7:00 horas del centro de México, y tuvo acceso limitado para los medios de comunicación.

La reunión ocurre un día después de que Velasco arribó a la capital estadounidense procedente de Seúl, Corea del Sur, donde realizó una visita oficial de dos días centrada en fortalecer los vínculos económicos de México y ampliar la cooperación en sectores estratégicos.

Tras dos días muy productivos en Seúl, República de Corea, aterrizo en Washington D. C. Mañana sostendré diversas reuniones sobre temas prioritarios de la agenda bilateral, comenzando con mi homólogo, el secretario de Estado Marco Rubio. — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) August 26, 2026

Tecnología y seguridad, entre los acuerdos en Seúl

Durante su estancia en Corea del Sur, Velasco se reunió con su homólogo Cho Hyun, a quien agradeció la recepción y con quien dio seguimiento a iniciativas para ampliar los vínculos políticos, económicos y de cooperación.

También sostuvo un encuentro con Wi Sung-lac, asesor de Seguridad Nacional del presidente surcoreano, Lee Jae Myung. Ambos intercambiaron puntos de vista sobre la situación internacional y regional y acordaron fortalecer la relación bilateral.

Entre los temas planteados estuvieron la ingeniería aeroespacial, la inteligencia artificial, la gobernanza digital, la defensa y la seguridad.

Velasco también destacó la relevancia del próximo viaje del presidente Lee Jae Myung a México, debido a que desde hace una década ningún mandatario de Corea del Sur ha realizado una visita presidencial al país.

Como parte de la agenda académica y tecnológica, el canciller mexicano se reunió con So Young Kim, vicepresidenta de Relaciones Exteriores del Centro de Diplomacia Científica del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST), así como con Han Seung Hun, director de la Oficina de Desarrollo Internacional de esa institución.

Durante el encuentro analizaron el interés de ambos países en avanzar en una iniciativa conjunta de KAIST en México para desarrollar programas educativos especializados y de excelencia en áreas como ingeniería, desarrollo tecnológico y semiconductores.

El proyecto busca aprovechar la experiencia de la institución surcoreana para fortalecer la formación de especialistas en sectores considerados estratégicos para el desarrollo tecnológico.

Empresas coreanas mantienen proyectos en México

La agenda del canciller también incluyó reuniones con ejecutivos de compañías coreanas con presencia en México.

Velasco conversó con representantes de Samsung Electronics, Hyundai Motor Group, Posco, Hana Financial Group, HL Mando y LG, ante quienes destacó las ventajas competitivas de México y las condiciones que ofrece el país para atraer y ampliar inversiones.

En particular, el martes se reunió con Namkoong Hong, presidente y CEO de Samsung E&A, además del equipo directivo de la compañía.

Durante la conversación revisaron los distintos proyectos estratégicos en los que participa la empresa en México, especialmente aquellos relacionados con el sector energético.

La reunión forma parte de los esfuerzos de México para mantener el interés de compañías surcoreanas en el país y ampliar la cooperación económica y tecnológica.

Supervisan trabajo de la embajada mexicana

Antes de viajar a Estados Unidos, Velasco también visitó la Embajada de México en Corea del Sur, donde se reunió con el equipo directivo encabezado por el embajador Carlos Peñafiel Soto.

El canciller supervisó los servicios que ofrece la representación diplomática a los mexicanos que se encuentran en ese país y reconoció el trabajo del personal para promover los intereses y las prioridades del gobierno mexicano en Corea.

Este miércoles, el encuentro con Marco Rubio será el principal punto de su agenda en la capital estadounidense, donde ambos funcionarios revisarán los asuntos prioritarios de la relación bilateral.