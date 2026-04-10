Roberto Velasco, nuevo canciller, tiene llamada con Marco Rubio

El jefe de la diplomacia estadounidense llamó a su símil mexicano para “felicitarlo por su nombramiento y alentar una estrecha cooperación en muchos temas clave

Este jueves, el secretario de Estado de EUA, Marco Rubio, habló por teléfono con el nuevo canciller mexicano, Roberto Velasco, para felicitarlo por su nombramiento e instarle a que se estreche la cooperación bilateral.

El secretario Rubio también abordó los esfuerzos para disuadir la inmigración ilegal masiva, asegurar nuestras fronteras y promover la estabilidad regional, informó el Departamento de Estado en un comunicado.

El jefe de la diplomacia estadounidense llamó a su par mexicano para “felicitarlo por su nombramiento y alentar una estrecha cooperación en muchos temas clave para ambos países”, según la nota.

El miércoles, el Senado mexicano aprobó por amplia mayoría a Velasco como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en lugar de Juan Ramón de la Fuente, quien presentó su renuncia hace una semana por razones de salud.

Esta mañana, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una productiva y cordial llamada de trabajo con el secretario Marco Rubio (@SecRubio) del @StateDept, a quien le agradeció sus felicitaciones por el nuevo cargo que se le confirió.



Además, dialogaron sobre temas… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 9, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum ya nombró al nuevo canciller, que cuenta con una amplia experiencia en la relación con Estados Unidos, pues desde el anterior Gobierno de Andrés Manuel López Obrador era el encargado en la Secretaría de coordinar la política migratoria, de seguridad y comercial con el país vecino.

La relación de Sheinbaum con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es cordial, pero también ha estado marcada por tensiones derivadas de la imposición de aranceles a México y de las amenazas del mandatario estadounidense de lanzar operaciones contra el narcotráfico en territorio mexicano.

Este jueves Velasco comenzó sus contactos externos con llamadas telefónicas a su par de Brasil, Mauro Vieira, y otros cancilleres latinoamericanos.