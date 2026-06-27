Roberto Lazzeri asume conducción de la Embajada de México en EUA

Roberto Lazzeri Montaño inició funciones como embajador de México en Estados Unidos tras presentar sus cartas credenciales ante el Departamento de Estado

Roberto Lazzeri Montaño asumió oficialmente la conducción de la Embajada de México en Estados Unidos luego de presentar, el pasado 24 de junio, las copias de estilo de sus cartas credenciales ante Monica Crowley, jefa de Protocolo del Departamento de Estado estadounidense.

Con este acto protocolario, el diplomático inició formalmente sus funciones y quedó habilitado para establecer contactos oficiales con las autoridades de Estados Unidos.

📃Press Release: Ambassador Roberto Lazzeri Montaño (@robertolazzeri) Assumes Leadership of the Embassy of Mexico in the United States



🔗 https://t.co/VSJGOKTNyU pic.twitter.com/8SPeSDMgy1 — Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) June 26, 2026

Lazzeri fue designado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y ratificado por el Senado de la República el 10 de junio.

El funcionario arribó a Washington, D.C., el 23 de junio para asumir sus nuevas responsabilidades.

Como parte del proceso diplomático, en los próximos días presentará sus cartas credenciales al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, con lo que será acreditado oficialmente como embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante ese país.

Prioridad en la relación bilateral

La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que la política exterior mexicana mantendrá como prioridad una relación sólida con Estados Unidos, sustentada en el respeto a la soberanía, la confianza mutua, la responsabilidad compartida y la cooperación sin subordinación.

De acuerdo con el embajador Lazzeri, la dimensión económica y humana que caracteriza el vínculo entre ambas naciones hace indispensable mantener una cooperación permanente.

"La densidad de nuestra relación, su escala económica y su profundidad humana exigen una cooperación constante".

La dependencia señaló que la Embajada de México continuará impulsando una agenda bilateral de largo plazo enfocada en la protección de las comunidades mexicanas que residen en Estados Unidos, el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad y migración, así como la ampliación del comercio y la inversión para fortalecer la competitividad de América del Norte.

La Secretaría recordó que México y Estados Unidos establecieron relaciones diplomáticas el 12 de diciembre de 1822. Desde entonces, ambos países han consolidado una de las relaciones bilaterales más importantes del mundo, sustentada en más de 3 mil 100 kilómetros de frontera compartida, una amplia integración económica y una comunidad de más de 40 millones de personas de origen mexicano que viven en territorio estadounidense.

En un contexto internacional de transformación, el Gobierno de México reiteró su compromiso con una relación estratégica de largo plazo con Estados Unidos, basada en la confianza, la certidumbre y una visión compartida de futuro.

Trayectoria de Roberto Lazzeri

Antes de asumir la representación diplomática en Washington, Roberto Lazzeri Montaño fue director general de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior.

También desempeñó cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de desarrollar una amplia trayectoria en los ámbitos económico, financiero e internacional, experiencia que, de acuerdo con la Cancillería, fortalecerá la relación bilateral en una etapa clave para ambos países.