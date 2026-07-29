Roban hombres armados una tienda Gucci en Ciudad de México

Dos hombres ingresaron al negocio y simularon estar interesados en varios productos para posteriormente amenazar al personal con una 'aparente arma de fuego'

Al menos dos hombres armados se hicieron pasar por clientes para robar el lunes mercancía de una tienda Gucci situada en la avenida Presidente Masaryk, una de las principales zonas comerciales de lujo de Ciudad de México, informaron las autoridades capitalinas.

El asalto ocurrió en un establecimiento en la tercera sección de la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los dos hombres ingresaron al negocio y simularon estar interesados en varios productos mientras eran atendidos por los trabajadores.

Posteriormente, amenazaron al personal con una “aparente arma de fuego”, tomaron mercancía de los mostradores y salieron del establecimiento, de acuerdo con el testimonio que los encargados proporcionaron a los agentes.

Los dos supuestos responsables huyeron a bordo de una motocicleta sin placas de circulación conducida por un tercer hombre, indicó la corporación policial.

La SSC comenzó a revisar las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la tienda, de los comercios cercanos y del sistema de vigilancia pública C5 para identificar a los implicados y reconstruir su ruta de escape.

El robo provocó una movilización policial en la zona, aunque las autoridades no informaron de personas lesionadas ni de disparos durante el asalto.

De acuerdo con el reporte oficial el gerente y los trabajadores del establecimiento acudirán ante el Ministerio Público para presentar la denuncia formal y proporcionar la información necesaria para integrar la investigación.

La avenida Presidente Masaryk concentra tiendas de las principales marcas internacionales de lujo, además de restaurantes, hoteles y otros establecimientos comerciales.