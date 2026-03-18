Roban equipo valuado en $100,000 a ingenieros en Tlaxcala

Una vez que se hicieron con estos artefactos, los hombres huyeron a pie sin ningún reparo hasta que se perdieron de vista de sus víctimas

Hombres armados robaron equipo topográfico valuado en más de $100,000 pesos a un grupo de ingenieros en el municipio de Papalotla, Tlaxcala.

Según informaron las autoridades, fue este martes por la tarde cuando los profesionistas se encontraban realizando labores de mapeo y gráficas de la zona, cuando sorpresivamente fueron abordados por sujetos armados, quienes les quitaron el equipo sobre la carretera Vía Corta.

Los afectados señalaron que uno de los sujetos estaba vestido totalmente de negro y otro de blanco. Ambos los amagaron con un arma de fuego y los obligaron a entregar todo el equipo.

Una vez que se hicieron con estos artefactos, los hombres huyeron a pie sin ningún reparo hasta que se perdieron de vista de sus víctimas.

Pese a que minutos después llegaron elementos de la Policía Municipal, las autoridades no lograron dar con los responsables del robo, pese a que no huyeron en vehículos.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala acompañó a los afectados y les brindó asesoría para interponer la denuncia correspondiente.