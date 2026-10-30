Rinden homenaje tras el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas

Rosa Icela Rodríguez lo describió como una figura clave de la transición democrática y afirmó que sus ideales permanecerán en la vida pública del país.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recordó a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como una figura clave en la apertura democrática de México durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, este jueves, un día después de la muerte del ingeniero a los 92 años.

En su mensaje, la funcionaria repasó los principales episodios de la trayectoria política de Cárdenas, desde su salida del PRI y la candidatura presidencial de 1988 hasta la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y su elección como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

“Fue el gran precursor de la gesta democrática contemporánea”, expresó Rodríguez, quien sostuvo que las luchas encabezadas por el político contribuyeron a cambiar la vida pública del país.

De la Corriente Democrática a la elección de 1988

Rodríguez recordó que Cárdenas nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México. Fue ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano.

Su trayectoria política tuvo uno de sus momentos decisivos cuando impulsó la Corriente Democrática dentro del PRI, junto con Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo y otros actores políticos. Posteriormente rompió con el partido y recorrió el país en busca de respaldo para un proyecto alternativo.

En 1988 encabezó el Frente Democrático Nacional como candidato presidencial, en una elección marcada por denuncias de fraude que culminó con la llegada de Carlos Salinas de Gortari a la Presidencia.

Destacó que aquella campaña reunió a personas de distintos sectores y alimentó las expectativas de cambio de millones de mexicanos. También subrayó que Cárdenas mantuvo la movilización por la vía pacífica después de los resultados electorales.

“Su liderazgo ayudó a convertir esa esperanza en organización y compromiso”, señaló.

El PRD y la llegada al gobierno de la capital

La fundación del PRD en 1989 dio continuidad al movimiento opositor que había tomado fuerza durante la elección presidencial.

Cárdenas volvió a competir por la Presidencia en 1994 y 2000, pero en 1997 consiguió otro triunfo histórico al convertirse, mediante el voto popular, en el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Para Rodríguez, aquella elección representó un avance en el derecho de la ciudadanía a elegir a sus gobernantes y abrió una nueva etapa para la izquierda en la capital y en el país.

“El régimen democrático que hoy tenemos debe mucho a esas luchas”, afirmó.

También reconoció a quienes participaron en ese proceso, incluidos los militantes y activistas que enfrentaron persecución y quienes perdieron la vida en la exigencia de mayores libertades políticas.

A su juicio, los cambios que posteriormente encabezaron Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum fueron posibles gracias a las generaciones que abrieron espacios de participación y sostuvieron las demandas de democratización.

Durante el homenaje, destacó que la visión política de Cárdenas estaba vinculada con la defensa de la soberanía nacional, las causas populares y la responsabilidad del Estado de combatir la desigualdad.

Explicó que, desde la izquierda, el ingeniero defendió una idea de democracia que no se limitaba al derecho al voto, sino que también contemplaba la posibilidad de decidir sobre la economía, el patrimonio nacional y las condiciones de vida de la población.

“Fue un líder histórico del México moderno”, expresó la secretaria, quien también lo describió como un hombre que impulsó la esperanza frente a un régimen que consideró autoritario.

En otro momento de su intervención, Rodríguez destacó su capacidad para mantener la lucha política sin abandonar sus convicciones y su dignidad.

“A partir de su ejemplo en México, un héroe es también el que sabe resistir fraudes, calumnias, campañas de odio y no pierde la cabeza ni la dignidad”, dijo.

Evocó además unos versos de Carlos Pellicer dedicados a Simón Bolívar, que consideró apropiados para recordar al ingeniero y la esperanza que representó para sus seguidores.

Concluyó su mensaje con un abrazo a la familia Cárdenas Batel y aseguró que los ideales del político permanecerán en la memoria colectiva.

“México está de luto, es cierto, pero su enseñanza, su amor a la patria, sus principios y sus ideales seguirán con nosotros”, afirmó.

Cerró con una última expresión de reconocimiento: “Que viva por siempre el gran demócrata de México, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano”.