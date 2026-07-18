Rinde Ernesto 'N' su primera declaración, previo a ser trasladado

Una vez que concluya su proceso de declaración, el político sería trasladado al penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez

El exgobernador de Baja California, Ernesto "N", permanece bajo resguardo en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la capital del país, donde continúa el desarrollo de las diligencias ministeriales ligadas a la carpeta de investigación iniciada en su contra.

Fuentes del gabinete de seguridad nacional confirmaron que el exmandatario estatal fue trasladado vía aérea durante la madrugada de este viernes desde Baja California hacia la Ciudad de México, en un operativo custodiado por agentes federales.

Detalles de la captura

La detención del político se efectuó el pasado jueves 16 de julio en su residencia ubicada en el municipio de Ensenada. Elementos federales cumplimentaron una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), la captura se deriva de una investigación en curso que busca desarticular una presunta estructura delictiva dedicada a la introducción irregular de hidrocarburos a territorio nacional desde los Estados Unidos.

¿Cuál es el siguiente paso en su proceso judicial?

Se anticipa que el proceso de las próximas horas se defina bajo la siguiente ruta jurídica: